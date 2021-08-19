Advertisements

بيان ثلاثي بريطاني فرنسي ألماني يعرب عن القلق حيال أنشطة إيران النووية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:32 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
Advertisements

أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، في بيان ثلاثي عن القلق حيال أنشطة إيران النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بوقف تصعيدها النووي.

 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن الولايات المتحدة عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مؤكدا أن "المحادثات النووية" معها "لن تدوم إلى الأبد".

 

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد". كما شدد على أن الولايات المتحدة "عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة".

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 27 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يستقر على بيع نجم الفريق

منذ 17 دقيقة

مؤشر قوي يقرب كيليان مبابي من الأنتقال لريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مبابي يخبر باريس سان جيرمان بالقرار النهائي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ارسنال يقترب من ضم جوهرة ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

03:26 م

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

02:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان