بيان ثلاثي بريطاني فرنسي ألماني يعرب عن القلق حيال أنشطة إيران النووية

أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، في بيان ثلاثي عن القلق حيال أنشطة إيران النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بوقف تصعيدها النووي.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن الولايات المتحدة عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مؤكدا أن "المحادثات النووية" معها "لن تدوم إلى الأبد".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد". كما شدد على أن الولايات المتحدة "عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة".