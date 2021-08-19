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تشيلسي يكشف حقيقة رحيل حكيم زياش

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس موقف تشيلسي الانجليزي من رحيل لاعبه المغربي حكيم زياش لصفوف العملاق الإيطالي فريق نادي ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وإرتبط زياش خلال الفترة القليلة الماضية بالرحيل عن صفوف تشيلسي خاصةً بسبب رغبة ميلان في الحصول على خدماته بعد التواصل مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وأشارت صحيفة " كالتشيو ميركاتون " أن ميلان كان لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات اللاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر به ومن المُنتظر أن يتم تقديم عرض خلال الفترة القادمة.

وأنهت الصحيفة تقريرها أنه على الرغم من ذلك فإن تشيلسي لا ينوي الاٍستغناء عن زياش فإن ميلان سيرفع من عرضه للظفر بخدماته وضمه للفريق.

الكلمات المفتاحية

ميلان زياش تشيلسي

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