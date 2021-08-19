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"ذوي الهمم" يختارون صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة ومفاجأة تجمعها بالأطفال في ختام" أرتا مرسانا "

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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إختار الأطفال من ذوي الهمم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة في الإستفتاء الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولي من سمبوزيوم أرتا سعادة المقام حاليا بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي والذي ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة .

من المقرر تكريم صفاء أبو السعود في حفل ختام السمبوزيوم يوم الإثنين المقبل والذي سيحضره عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة .

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود في تصريحات صحفية لها عن سعادتها بالإختيار والتكريم، مُشيرة إلى أنها فخورة بإختيارها، خاصة وأن تكريمها يأتي من أطفال، وخاصةً من ذوي الهمم، وأنها تجهز لمفاجأة ستقدمها معهم في الحفل. 

وأشارت الي أن فكرة السمبوزيوم وتخصيص ثلث دخله لإنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة لذوي الهمم هو هدف إنساني ونبيل يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه على أرض الواقع .


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