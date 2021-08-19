كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة



بدأت ملامح امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة تظهر خلال الساعات الأخيرة، بعد القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الاختبارات التي تجرى بالأسابيع المقبلة.



جدول امتحانات الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالى، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.





ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.





من يحق له دخول امتحانات الدور الثاني؟

وحسب وزارة التربية والتعليم فامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، سيخوضها سيدخلها عدد 160 ألف، وسيكون مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة، وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط في امتحان الدور الثانى.



أما الراسب في أكثر من مادتين، فقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.



وفي هذا الشأن، خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات، مؤكدة بأن أخر موعد لتلقى المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوى العام لتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثانى بالدرجات الفعلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لطروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء امتحان الدور الأول طبقا للقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2008، والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013، هو أقصاه أسبوع من إعلان النتيجة.



وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير امتحانات الدور الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

