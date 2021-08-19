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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثانية والثلاثين

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقتربت محطة الدوري المصري الممتاز من نهايتها حيث لم يتبقى سوى ثلاثة جولات من أجل كشف النقاب عن البطل للموسم الكروي الجديد.

ونجح نادي الزمالك في توسيع الفارق مع غريمه التقليدي واللدود فريق نادي الأهلي إلى أربعة نقاط بعد فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف وتعثر المارد الأحمر بالتعادل السلبي أمام طلائع الجيش.

وقبل الجولة الثانية والثلاثين يحتل فريق نادي الزمالك المركز الأول برصيد 73 نقطة في الوقت الذي يحتل فيه النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كاملًا على النحو التالي :-


1- الزمالك.. 73 نقطة.
2- الأهلي .. 69 نقطة.
3- المصري البورسعيدي.. 49 نقطة.
4- سموحة.. 47 نقطة.
5- بيراميدز .. 46 نقطة.
6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.
7- إنبي .. 42 نقطة.
8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.
10- الجونة .. 37 نقطة.
11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.
12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.
13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.
14- غزل المحلة .. 34 نقطة.
15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.
16- أسوان .. 27 نقطة.
17- الإنتاج الحربي.. 26 نقطة.
18- وادي دجلة .. 25 نقطة.

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