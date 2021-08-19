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خبير عسكري لـ"الفجر": إيران وتركيا لهم أذرع تخريببة.. وحل أزمة اليمن يتلخص في استقلال الجنوب عن الشمال

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:41 م
الخبير العسكري علي ثابت محمد
الخبير العسكري علي ثابت محمد
الشحات غريب
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قال الخبير العسكري بجنوب اليمن العقيد مهندس علي ثابت محمد إن جرائم ميليشيا الحوثي ليست محددة ضد شريحة محددة من الشعب بل تشمل الشعب كله في الشمال والجنوب و تقسيمه لهم إلى زنابيل و قناديل و ما يقوم به تجاه أساتذة الجامعة هو جزء من تلك الجرائمن فهل هناك جريمة أكبر من تجويع الناس وحرمانهم من رواتبهم و في ذات الوقت الزامهم بالعمل.

◄جرائم الحوثي

وأضاف ثابت في  تصريحات خاصة  لـ"الفجر": بأنه يلاحظ الكثير من الأساتذة وهم يتحولون إلى عمال عضليين و حمالين لكي يسدوا رمق جوعهم و جوع أطفالهم، ناهيك عن كل الأمور السياسية الأخرى من الكبت و حرمان حرية الرأي بسبب ميليشيا الحوثي.


وأكد بأن الحوثي لا يمتثل إطلاقاً لأي قرارات دولية ولا مبادرات للسلام، لإدراكه أن هناك من يقف إلى جانبه بصلابة و في مقدمتهم إيران، وبتعنته هو يطمح من خلال ذلك إلى الحصول على مزيدا من التنازلات في كل مرة.

◄التدخلات الإيرانية والتركية باليمن

وحول الحديث حول التدخلات الإيرانية قال إن لإيران أهداف اقليمية في المنطقة العربية فهي تسعى ليس فقط إلى نشر الشيعية بل و تزّعم العالم الإسلامي و استعادة مجد فارس الإمبراطورية ضف إلى الحصول على المزيد من التنازلات في مجال الطاقة النووية عبر الضغط و التهديد على الدول النفطية و يأتي ذلك او يتحقق لها من خلال اذرع لها في المنطقة و الحوثية هي أحد الاذرع الرئيسة لها في شبه الجزيرة العربية ناهيك عن انه من خلالها يتم السيطرة على أهم بوابة عالمية بحرية هي باب المندب و ما عظمة الاستقبال الذي حضي به مبعوث الحوثي محمد عبد السلام في طهران إلا خير دليل على ذلك.


كما أن لإيران أهدافها و لها أدواتها في المنطقة و لتركيا و غيرها أهداف و أدوات أخرى و ان كانت كلتا الدولتين تسعيان إلى ذات الهدف وهو السيادة و تزعم المنطقة مابين فارس و اسطنبول، فالحوثي لن يبخل بشيء في سبيل إنجاح كامل سيطرته على اليمن شماله حالياً وجنوبه مستقبلاً و لأجل ذلك يزج بالأطفال حتى منهم تحت السن القانونية قُصراً ولن يتوقف عند ذلك و مستعد ان يزج بنساء الزنابيل إلى المعركة ان تطلب ذلك، كما أن الحوثي يعتمد سياسة النفس الطويل و المماطلة في التعامل مع كل المبعوثين الدوليين و ما يتم الاتفاق بشانه اليوم يرفضه غدا أو يتحجج انه قد عفى عليه الزمن، مؤكداً بأن وجه الشبه بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية من القاعدة و داعش هو في القتل و التدمير و التطرف

◄حل الأزمة اليمنية 

واختتم حديثه بأن حل الأزمة اليمنية لن يكون و لن يتم مهما طالت الحرب أو المشاورات إلا بحل دولتين شمالية و جنوبية و غير ذلك ماهي إلا اضغاث أحلام و أهداف لتجار الحروب و المفاوضات، فالقضية الجنوبية صامدة و مستمرة ولم يكون هناك فيها أي تنازلات عن الأهداف المعلن وهي الحرية و الاستقلال و استعادة الدولة إلى حدود ماقبل 90م.

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جنوب اليمن تركيا ايران اليمن الحوثيين الجنوب اخر الاخبار اخبار اليمن

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