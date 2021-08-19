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ارسنال يقترب من ضم جوهرة ريال مدريد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من الحصول على خدمات واحد من أبرز لاعبي ريال مدريد الاسباني تمهيدًا لإنتقاله للنادي الأنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة " سكاي " البريطانية أن أوديجارد سينضم إلى الجانرز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت ومن المُنتظر أن يتواجد الآن في لندن للخضوع للفحص الطبي.

وسبق وأن لعب أوديجارد خلال الشهور الستة الماضية مع أرسنال خلال الموسم المنقضي معارًا من الملكي قبل أن يتفق الطرفان على شراء بطاقة اللاعب بالكامل بواسطة الفريق الانجليزي.

وأشارت الصحيفة ايضًا إلى أن صاحب الأثنين وعشرين عامًا لن يكون متاح للعب أمام تشيلسي الاحد القادم حيث لم يتم تسجيله وهو ما يجعل مشاركته صعبة للغاية.

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