السبت.. سميحة أيوب ونجوم "الطاووس " في ضيافة عمرو الليثي في برنامجه"واحد من الناس"







يلتقي الاعلامي عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج "واحد من الناس" بأسرة مسلسل "الطاووس"، والذي أثار ضجة قبل وبعد عرضه، لكي يرون عن ذكرياتهم وعن الأحداث التي لايعرفها أحد عن المسلسل.ويستضيف عمرو الليثي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة سهر الصايغ، و المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز.وتكشف سيدة المسرح العربي سميحة أيوب عز كواليس خاصة مشهد الاغتصاب ووفاة والدها بأحداث المسلسل وعن رأيها في الدراما المصرية وأسرار خاصة عن مسيرتها المهنية الرائعة.كما تكشف النجمة سهر الصايغ عن كواليس خاصة عن المسلسل وأسباب موافقتها على أداء شخصية أمينة، وعن كيفية استطاعتها في الجمع بين الفن وعملها كطبيبة أسنان، وعنمشاركتها وهي صغيرة بفوازير "عمو فؤاد"، و"الفجالة"، وعن مشاركتها في" أم كلثوم " ومفاجأة الحلقة قيامها بالغناء.كما يكشف المخرج رؤوف عبد العزيز عن سبب اختياره لتلك القضايا الشائكة بمسلسل "الطاووس" وظاهرة الاغتصاب والتحذير من خطورتها والعقوبات على الجانيكما يلتقي في الفقرة الثانية بالنجمة سنتيا خليفة التي تحكي عن تجاربها مع الدراما المصرية، وبخاصة مع الفنانة يسرا، وهل تعرضت للخيانة في الواقع ، ومفاجاة الحلقة غناء سنتيا بالفرنسية.