نيفين جامع: عرضنا 100 إجراء تحفيزي على رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع الصناعي

قالت وزيرة الصناعة نيفين جامع، انه تمت مؤخراً صياغة خطة تنفيذية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تتضمن نحو 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل.

وأضافة جامع أن الخطة سيتم تنفيذها على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرة الي ان هذه الاجراءات ستسهم فى تنمية و تطوير عدد كبير من القطاعات الصناعية ومن بينها قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة .

وأضافت ان الوزارة حريصة على تحقيق التكامل بين الاجهزة المعنية بالصناعات النسيجية بهدف تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة وتوحيد الجهود المبذولة بما يسهم في تيسير الاجراءات على المصنعين والمصدرين .



