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نيفين جامع: عرضنا 100 إجراء تحفيزي على رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع الصناعي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:11 م
نيفين جامع وزيرة الصناعة
نيفين جامع وزيرة الصناعة
محمد عصام
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قالت وزيرة الصناعة نيفين جامع، انه تمت مؤخراً صياغة خطة تنفيذية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي، تتضمن نحو 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل.

 

 

وأضافة جامع أن الخطة سيتم تنفيذها على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرة الي ان  هذه الاجراءات ستسهم فى تنمية و تطوير عدد كبير من القطاعات الصناعية ومن بينها قطاع  صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة

 

 

وأضافت ان الوزارة حريصة على تحقيق التكامل بين الاجهزة المعنية بالصناعات النسيجية بهدف تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة وتوحيد الجهود المبذولة بما يسهم في تيسير الاجراءات على المصنعين والمصدرين .


وكانت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، مع عدد من  الوزراء، مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة المصرية على قائمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بذلك، ومتابعة مستمرة، مشيرا إلى أنه سبق أن تم توجيه اللجنة المشكلة، للعمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، لطرح عدد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في تحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، التي تعول الدولة عليه في النهوض بالاقتصاد الوطني.


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