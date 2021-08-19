Advertisements

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ترعي مشروع شبكة المهرجانات المسرحية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



ترعي وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم مشروع شبكة المهرجان المسرحية الذي تقرر تدشينه وإنطلاقه بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الــ ( 28 ) برئاسة الدكتور جمال ياقوت. 

وأكدت معالي الوزيرة رعايتها الكاملة لهذا المشروع المهم الذي سيجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية سواء التي تحمل صيغة المحلية أو العربية أو الدولية.

وقال جمال ياقوت رئيس المهرجان: الهدف من هذا المشروع المسرحي وضع أجندة لهذه المهرجانات وعمل خريطة محددة بمواعيد كافة المهرجانات المسرحية بالمنطقة يتم خلالها تحديد مواعيد المهرجانات الدولية التي تقام في الدول العربية من قبل رئيس كل مهرجان حتى لا يتم التضارب في المواعيد، بالإضافة لتبادل المعلومات والعروض والخبرات التدريبية.

وأضاف أيضاً: المهرجان أطلق الاستمارة الخاصة بهذه الشبكة وكيفية الاشتراك فيها عبر موقعه الرسمي وعلي كل صفحاته بالسوشيال ميديا ، وخلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين ، سيتم التدشين بحضور رؤساء المهرجانات العربية المشاركة في الشبكة، والتي ستكون في المرحلة الأولي للمهرجانات العربية المحلية والدولية، أما المهرجانات التي تقام في دول أجنبية غربية فسيكون التنسيق معها في المرحلة الثانية بعد تدشين المشروع عربيا في البداية.

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتي 19 من نفس الشهر، ويتشكل مجلس إدارته في دورته المقبلة ، على النحو التالي : د. جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل. 

أخبار تهمك

عاجل.. مبابي يخبر باريس سان جيرمان بالقرار النهائي

منذ ساعتين

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل دخلت مصر الموجة الرابعة لكورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُوضح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ارسنال يقترب من ضم جوهرة ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مؤشر قوي يقرب كيليان مبابي من الأنتقال لريال مدريد

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

03:26 م

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

02:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان