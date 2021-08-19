مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"



يذكر أن الفنانة مي عمر شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "نسل الأغراب" وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.

تحرص المطربة مي عمر على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".نشرت مي عمر صورة جديدة لها، بدت فيها وهي مرتدية فستان كط بالون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وأرتدت نظارة شمس، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.