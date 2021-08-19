"برضه بتوحشني"لـ أنغام ووائل كفوري تقترب من 6 مليون مشاهدة

حققت أغنية "برضه بتوحشني" لـ أنغام ووائل كفوري، نجاحاً كبيراً، حيث اقتربت من تحقيقى٦ مليون مشاهدة عقب طرحها على القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



"برضه بتوحشني"كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس ماستر م. أمير محروس.



تقول كلمات أغنية "برضه بتوحشني": "جربت فراقك مش نافع.. وماحدش نساني.. أنا قلبي في بعدك بقى عايش.. بيقاسي وبيعاني.. انتي اللي بجد وحشتيني.. وغيابك عني دا علي عيني.. برجوعك روحي حاترجع تاني.. وأنا برضه بتوحشني.. لسه بتوحشني.. وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد".