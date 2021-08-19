Advertisements

"برضه بتوحشني"لـ أنغام ووائل كفوري تقترب من 6 مليون مشاهدة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
حققت أغنية "برضه بتوحشني" لـ أنغام ووائل كفوري،  نجاحاً كبيراً، حيث اقتربت من تحقيقى٦ مليون مشاهدة عقب طرحها على القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"برضه بتوحشني"كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس ماستر م. أمير محروس.

تقول كلمات أغنية "برضه بتوحشني": "جربت فراقك مش نافع.. وماحدش نساني.. أنا قلبي في بعدك بقى عايش.. بيقاسي وبيعاني.. انتي اللي بجد وحشتيني.. وغيابك عني دا علي عيني.. برجوعك روحي حاترجع تاني.. وأنا برضه بتوحشني.. لسه بتوحشني.. وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد".

أخبار تهمك

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يستقر على بيع نجم الفريق

منذ 17 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مبابي يخبر باريس سان جيرمان بالقرار النهائي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم صفقة تاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل مبابي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

ارسنال يقترب من ضم جوهرة ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

مؤشر قوي يقرب كيليان مبابي من الأنتقال لريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

صداع برشلونة المزمن.. الصفقة الملعونة في طريقها لمغادرة كامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

03:26 م

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

02:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان