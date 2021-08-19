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مسؤول من طالبان: نعمل على تسهيل ممر آمن من مطار كابل

الخميس 19/أغسطس/2021 - 03:58 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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قال مسؤول من حركة طالبان، اليوم الخميس، إن الحركة تعمل على تسهيل ممر آمن من مطار كابل ليس للأجانب فحسب ولكن للأفغان أيضا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

الكلمات المفتاحية

ممر امن مطار كابل حركة طالبان افغانستان

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