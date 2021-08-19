وزير الإسكان يتفقد محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي بطول 12 كم

وزير الإسكان يختتم جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة بتفقد التشطيبات النهائية للموقع العام بالحى الحكومي.. ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي.

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الموسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية، لرصف الطرق، وأعمال تنسيق الموقع العام، بالحى الحكومي.

كما تفقد وزير الإسكان، التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويُعد أحد أهم شرايين محاور الطرق، ومداخل العاصمة الإدارية الجديدة، بعرض ١٢٤ متراً، ويمتاز المحور بجمال التصميم، ويربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة