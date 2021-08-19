كارتيرون يحسم ملف الراحلين عن الزمالك





حسم الفرنسي باتريس كارتيرون ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك بسبب عدم حاجة الفريق إليهم.





وقالت بعض المصادر الخاصة داخل القلعة البيضاء أن الفرنسي إستقر على رحيل محمد عواد بسبب الإعتماد الكامل على الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل في مركز حراسة المرمى.





في الوقت الذي إستقر فيه كارتيرون أيضًا على الإستغناء عن كلاً من محمد أشرف روقا بالإضافة إلى حميد أحداد مع اللاعب الشاب أحمد عيد.





ومن المُنتظر ان يرفع المدير النفي تقريره للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء لمعرفة كافة التفاصيل حول الصفقات الجديدة وقائمة الراحلين.