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برشلونة يستقر على بيع نجم الفريق

الخميس 19/أغسطس/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وجود رغبة قوية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني في رحيل واحد من أبرز نجوم الفريق خلال الفترة القادمة.

وباتت أيام الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي معدودة داخل جدران الكامب نو بسبب عدم حاجة الفريق لخدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وبسبب راتبه الباهظ.

وهدد برشلونة اللاعب بشكل صريح خلال الأيام الماضية بفسخ التعاقد من طرف واحد قبل أن يوافق الفرنسي على الرحيل بهدوء.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن أومتيتي إقترب من الرحيل صوب فريقه السابق ليون الفرنسي خاصةً بعد أن إستغنى عن خدمات واحد من مدافعيه بسبب فضحية أخلاقية.

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