مروة نصر تطرح البرومو الدعائي لأغنية "الفرحة"







يستعد المنتج محمد علام لطرح أول أغاني البوم "بره المقارنه" للنجمة مروة نصر بعنوان "الفرحة" فقد طرح اليوم البوستر والبرومو الدعائي للأغنية والذي من المقرر طرحها الأربعاء القادم علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.





"الفرحه" كلمات احمد شتا والحان حسن علي توزيع فادي بدر وانتاج محمد علام كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف وقد قام بتصميمها محمود طارق علي طريقه اللاريكس انيميشن وهي ضمن اغاني البوم "بره المقارنه"

وقد تم طرح البوستر الدعائي للأغنية لأول مرة بطريقة jbf المتحركة.



وتعتبر اغنيه "الفرحه" ضمن البوم "بره المقارنه" التي تقوم "مروه" بطرحه خلال صيف ٢٠٢١ ويتكون من ١٠ اغاني يتم طرحهم علي فترات مختلفه خلال موسم الصيف وقد تعاونت فيه مع عدد من اهم الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي واحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك واحمد شتا وطاهر كامل.





ومن الملحنين ايهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب ومودي سعيد واحمد محي ومصطفي شكري.





ومن الموزعين نادر حمدي وفهد واحمد ابراهيم وأسامه عبد الهادي وزووووم ومحمد شفيق وفادي بدر.