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فتح باب التسجيل فى المعسكر الصيفي لشباب رواد الأعمال بـ "FEPS BI"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:21 م
الدكتور هبة زكي
الدكتور هبة زكي
الفجر الاقتصادي
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تطلق حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة FEPS BI  أول معسكر صيفي حول «التفكير التصميمي: من التحدي إلى العمل» والذي يأتي في إطار مجموعة البرامج التي تسعى الحاضنة لتنفيذها تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على البدء في اكتشاف أفكارهم ومواهبهم والعمل على تطويرها من خلال مجموعة الخدمات المجانية التي تقدمها الحاضنة لمعاونتهم في تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع شركائها.


وقالت الدكتور هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، نحرص منذ إطلاق الحاضنة على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على اكتشاف أفكارهم وتطويرها حتى تصبح مشروعات مكتملة ومحققة لشروط البقاء والاستدامة وقابلة للتطور.

 
وأوضحت أن المعسكر الصيفي يضم مجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات ستنفذ خلال 5 أيام هتبقى تبدأ في 27 من أغسطس الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك بمشاركة المدرب المعتمد دوليًا في مجال الـ Design Thinking مينا غالي خبير الابتكار الاجتماعي في مؤسسة التعاون الدولي الألماني GIZ.

وواصلت، المعسكر الصيفي يأتي استكمالًا لمجموعة البرامج التي تحرص الحاضنة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم لضمان تعزيز فرص نجاح مشروعاتهم المختلفة.


وأكدت المدير التنفيذي للحاضنة، استمرار تنفيذ البرامج التي تساعد الشباب رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومدهم بالخبرات والمعارف التي يحتاجونها لتطوير أعمالهم وأفكارهم بما يضمن تحقيق النجاح لمشروعاتهم المختلفة، ولذلك أطلقنا العديد من برامج الاحتضان التي تهدف إلى تطوير أفكار مشروعات الشباب رواد الأعمال بتوفير الدعم الفني والتقني والتدريبي، ثم منحهم الدعم المالي الذي يعينهم على تطبيق أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.

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