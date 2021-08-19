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رسميا.. محمد عزازي ينضم لصفوف دمنهور

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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نجح مسؤلو الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور بقيادة ياسر عبدالواحد، في التعاقد مع محمد العزازي جناح مهاجم فريق بيلا السابق ، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021_2022.

جاء التعاقد في حضور مجلس إدارة الفريق، وحضور وكيل أعمال اللاعب سامي الوكيل حيث قام عزازي بالتوقيع لثلاث مواسم .

حيث تم التعاقد بعد دفع الشرط الجزائي 25 ألف جنية مقابل إعطاء اللاعب الإستغناء الخاص به .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات القسم الثاني للموسم الجديد 2021_2022 في سبتمبر المقبل .

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