رسميا.. محمد عزازي ينضم لصفوف دمنهور





نجح مسؤلو الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور بقيادة ياسر عبدالواحد، في التعاقد مع محمد العزازي جناح مهاجم فريق بيلا السابق ، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021_2022.



جاء التعاقد في حضور مجلس إدارة الفريق، وحضور وكيل أعمال اللاعب سامي الوكيل حيث قام عزازي بالتوقيع لثلاث مواسم .



حيث تم التعاقد بعد دفع الشرط الجزائي 25 ألف جنية مقابل إعطاء اللاعب الإستغناء الخاص به .



ومن المقرر أن تنطلق مباريات القسم الثاني للموسم الجديد 2021_2022 في سبتمبر المقبل .