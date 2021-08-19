"الحرام لا ينفع".. مواطن يعيد 200 ألف جنيه حُولت لحسابه بالخطأ

"الحرام ما ينفعش".. بهذه العبارة بدأ إبراهيم حمدان، أحد أهالي مدينة الغردقة، حديثه، بعدما وصل لحسابه الشخصي مبلغ 200 ألف جنيه بالخطأ من أحد الجهات الحكومية.

وقال إبراهيم حمدان، "إنه كان داخل مزاد على محلات تجارية تم طرحها من قبل أحد الجهات الحكومية بالمحافظة وكانت قيمة التأمين في المزاد 10.000 جنية وللأسف خسرت المزاد، فبالتالي بيرجعلي المبلغ التأميني اللي دفعته اللي هو ال 10.000 جنيه، ولكن الرقم اللي اتبعتلي كان غلط وهو 210 ألف جنيها".وأضاف أن، المبلغ الزيادة هو 200 ألف جنيه زيادة، لافتًا إلى أنه تواصل مع الجهة المسئوله وأبلغهم بتفاصيل ما حدث وقام برد المبلغ على الحساب فورًا ، وعلق: "الحرام مبيدومش".