مجانا لجميع الطلاب.. "التعليم" تعلن موعد تظلمات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تظلمات الثانوية العامة 2021، حيث ثالت الوزارة إنه سيتم يوم السبت المقبل والموافق 21 أغسطس الجاري إتاحة رابط إلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية .





وأكدت الوزارة أن تظلمات الثانوية العامة 2021 سوف تستمر لمدة أسبوع، ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 21 سبتمبر القادم.





وتابعت الوزار، أن الفحص يتضمن التأكد من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا اذا تطلب الأمر.





كما يتسلم الطالب بعدها نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.









تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانا





وقالت وزارة التربية والتعلم إنها ستقبل طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعلي، إن التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائمًا وتاريخيًا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الاسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات وكذلك التأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية.





ونبه الوزير أن عملية التصحيح على طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام، وأكد أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب.





نتائج تظلمات الثانوية العامة 2021



