موعد مباراة مصر ضد السودان في كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية العام القادم والمقرر إقامتها في الكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير المقبل.





ويواجه منتخب مصر كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة خلال دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.





مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية:-





منتخب مصر ضد نيجيريا يوم 11 يناير 2022، في ثالث أيام البطولة.





منتخب مصر ضد منتخب غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية يوم 15 يناير 2022.





فيما يختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات، بمباراة منتخب السودان يوم 19 يناير 2022.





ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة كل من أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.





ويذكر أن منتخب مصر الأول حقق الصعود لكأس الأمم الأفريقية بعد تصدر مجموعته التي ضمت كل من جزر القمر وتوجو وكينيا تحت قيادة حسام البدري.



