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تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2021 – 2022، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه.
ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني:-

وإليكم مواعيد الجولة الثانية من منافسات الليجا :
 
الجمعة، 20 أغسطس

ريال بيتيس  ضد قادش، 9 مساء.

السبت، 21 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس ضد  مايوركا، 5:00 مساء

غرناطة ضد فالنسيا،  7:30مساء

إسبانيول ضد فياريال،  7:30مساء

أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، 10 مساء

الأحد، 22 أغسطس

ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو، 5 مساء

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي ،  7:30مساء

ريال مدريد  ضد ليفانتي ، 10 مساء

الاثنين، 23 أغسطس

خيتافي ضد إشبيلية ، 8 مساء

أوساسونا ضد سيلتا فيجو،  10 مساء

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ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

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