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تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني
الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:31 م
علاء خليف
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تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2021 – 2022، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه.
ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني:-
وإليكم مواعيد الجولة الثانية من منافسات الليجا :
الجمعة، 20 أغسطس
ريال بيتيس ضد قادش، 9 مساء.
السبت، 21 أغسطس
ديبورتيفو ألافيس ضد مايوركا، 5:00 مساء
غرناطة ضد فالنسيا، 7:30مساء
إسبانيول ضد فياريال، 7:30مساء
أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، 10 مساء
الأحد، 22 أغسطس
ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو، 5 مساء
أتلتيكو مدريد ضد إلتشي ، 7:30مساء
ريال مدريد ضد ليفانتي ، 10 مساء
الاثنين، 23 أغسطس
خيتافي ضد إشبيلية ، 8 مساء
أوساسونا ضد سيلتا فيجو، 10 مساء
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