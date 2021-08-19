تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني

تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2021 – 2022، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني:-





وإليكم مواعيد الجولة الثانية من منافسات الليجا :

الجمعة، 20 أغسطس





ريال بيتيس ضد قادش، 9 مساء.





السبت، 21 أغسطس





ديبورتيفو ألافيس ضد مايوركا، 5:00 مساء





غرناطة ضد فالنسيا، 7:30مساء





إسبانيول ضد فياريال، 7:30مساء





أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، 10 مساء





الأحد، 22 أغسطس





ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو، 5 مساء





أتلتيكو مدريد ضد إلتشي ، 7:30مساء





ريال مدريد ضد ليفانتي ، 10 مساء





الاثنين، 23 أغسطس





خيتافي ضد إشبيلية ، 8 مساء





أوساسونا ضد سيلتا فيجو، 10 مساء



