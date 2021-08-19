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عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو الأهلي ثلاثة صفقات بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.


ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقات الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيميا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بالإضافة إلى كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.

من جانبه كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي لم يحسموا أية صفقات أخرى حيث ينتظر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني انتهاء الموسم المحلي لتحديد احتياجات الفريق من الصفقات.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استقر على عودة الثنائي المُعار أحمد عبد القادر حمدي من سموحة وعمار حمدي من الاتحاد السكندري.

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يرسي تاو ميكسيوني صفقات الاهلي الاهلي

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