المعارضة التركية تهاجم أردوغان بسبب قمع الحريات

شن علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مساعيه لتقييد وسائل التواصل.









جاء ذلك في تغريدة نشرها باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".









وتطرق باباحان في هجومه على نظام أردوغان، إلى مسودة قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي قدمها حزب العدالة والتنمية، للبرلمان التركي، بوقت سابق.













وقال باباجان في تغريدته: "الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذِ الدولة من الآن فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!"



