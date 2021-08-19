تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

ينتظر جمهور مصر مواجهة جديدة لنجمنا محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد.





ويلعب نادي ليفربول مع نظيره بيرنلي ظهر يوم السبت المقبل، على ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المنتظر أن يدخل ليفربول المواجهة أمام بيرنلي بتشكيلة مكونة من:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، أرنولد، تسيميكاس.





خط الوسط: فابينيو، تشامبرلين، كيتا.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.



