مجلس السيادة السوداني يبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور

بحث مجلس السيادة السوداني برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي اليوم، تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور.

وقال عضو المجلس المتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي: إن الاجتماع كلف عددا من الأعضاء لتكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما وأن الفترة الانتقالية أكملت عامين.

وأوضح الفكي أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جاداً حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وأعداد السجل المدني، داعياً القوى السياسية، للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة.