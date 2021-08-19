حادثة مُفجعة.. وفاة نجم منتخب أفغانستان بعد سقوطه من طائرة أمريكية

ذكرت وكالة أريانا للأنباء يوم الخميس أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم توفي بعد سقوطه من طائرة أميركية في مطار كابول يوم الاثنين الماضي.





وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على الحكم يوم الأحد الماضي، وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.





وأشارت وكالة أريانا الأفغانية إلى أن أنواري سقط من طائرة بوينغ سي-17 التابعة للقوات الجوية الأميركية وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته.



