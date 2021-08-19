ميناء دمياط يتداول 42 ألفا و470 طنا بضائع فى 24 ساعة





تداول ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء.





وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 5 آلاف و357 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و961 شاحنة ، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 314 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.





وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و470 طنا شملت (3770 طن رمل و700 طن مولاس و12750 طن فوسفات و5 آلاف طن ملح و2250 طن بودرة جبس) ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و467 طنا شملت (24 ألفا و203 أطنان ذرة و600 طن خشب زان و1471 طن فول صب و4 آلاف و345 رأسا من الماشية "عجول تسمين" بإجمالي أوزان 1193 طنا).







