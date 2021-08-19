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خالد صديق مديرا فنيا للفريق الأول لنادي النوبة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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نجح مسئولو مجلس إدارة نادي النوبة السويسي، في التعاقد مع المدرب خالد صديق، لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثالث بعد مرحلة من المفاوضات المكثفة معه في الفترة الماضية بإتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة.

في الوقت نفسه منح مسئولو مجلس إدارة نادي النوبة، للمدير الفني الجديد كل الصلاحيات الفنية في تعيين مساعديه في تدريب الفريق، مع تحديد الصفقات الجديدة المطلوب ضمها بهدف تحقيق الصعود للدوري الممتاز ب في الموسم القادم من خلال الدعم الكبير الذي يرصده مجلس الإدارة للفريق.

وجاء تعاقد إدارة نادي النوبة مع خالد صديق للاستفادة من خبراته السابقة كمديرا فنيا لفرق الناشئين بنادى بتروجت الذي سبق له الحصول علي لقب احسن مدرب مصري بعد الفوز على معظم بطولات الناشئين لنادى بتروجت على مستوى الجمهوريه منذ موسم ٢٠٠١ حتى موسم ٢٠٢٠.

وجدير بالذكر، ان نادى النوبة بقيادة صلاح عثمان انهى الموسم المنتهي في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

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