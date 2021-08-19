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جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب (جميع الشعب - المكفوفين - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:57 م
لجنة امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
لجنة امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب جميع الشعب والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عبر صفحتها على الفيسبوك.

جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لجميع طلاب

وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، والتي سوف تبدأ يوم 4 سبتمبر 2021 الشهر المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب الشعب العلمية والأدبية

قدمت صفحة وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) للعام الدارسي 2020/2021، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021 المقبل.
جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب (جميع الشعب - المكفوفين - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM)
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 للمكفوفين

أعلنت صفحة وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للمكفوفين للعام الدارسي 2020/2021، كما تبدأ الامتحانات يوم السبت 4/9/2021.
جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب (جميع الشعب - المكفوفين - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM)

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

كشفت صفحة وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدارسي 2020/2021، كما تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 4-9-2021.
جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب (جميع الشعب - المكفوفين - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM)
وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأ يوم 10 يوليو 2021 الشهر الماضي، وانتهت يوم 2 أغسطس.

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم أول أمس الثلاثاءـ، نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، والكشف عن مؤشرات التنسيق المرحلة الأولى، والذي جاء كحد أدني 88.4% للشعبة العلمية علوم، و80% للشعبة العلمية رياضة، و65% للشعبة الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن للطاب الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط من خلال بوابة الفجر الإلكترونية من هنا، أو الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ويذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2021 شاملة درجات الطلاب في كل مادة والمجموع الكلي، بالإضافة إلى النسبة المئوية.

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