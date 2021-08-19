جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لطلاب (جميع الشعب - المكفوفين - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM)

قدمت صفحة وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) للعام الدارسي 2020/2021، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021 المقبل.

جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، والتي سوف تبدأ يوم 4 سبتمبر 2021 الشهر المقبل.

وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية جداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، والتي سوف تبدأ يوم 4 سبتمبر 2021 الشهر المقبل.

أعلنت صفحة وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للمكفوفين للعام الدارسي 2020/2021، كما تبدأ الامتحانات يوم السبت 4/9/2021.

كشفت صفحة وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدارسي 2020/2021، كما تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 4-9-2021.





كما اعلنت وزارة التربية والتعليم أول أمس الثلاثاءـ، نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، والكشف عن مؤشرات التنسيق المرحلة الأولى، والذي جاء كحد أدني 88.4% للشعبة العلمية علوم، و80% للشعبة العلمية رياضة، و65% للشعبة الأدبية.





نتيجة الثانوية العامة 2021





من هنا ، أو الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم من هنا . ويمكن للطاب الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، أو الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم





ويذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2021 شاملة درجات الطلاب في كل مادة والمجموع الكلي، بالإضافة إلى النسبة المئوية.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأ يوم 10 يوليو 2021 الشهر الماضي، وانتهت يوم 2 أغسطس.