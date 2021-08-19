قيادية بالمعارضة تطالب أردوغان بسحب القوات التركية من أفغانستان

جددت قيادية بالمعارضة التركية مطالبتها نظام رجب طيب أردوغان بسحب قواته من أفعانستان بشكل عاجل بسبب التطورت التي تشهدها البلاد حاليًا.









جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها،ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".









وفي تصريحاتها انتقدت أكشينار استمرار وجود الجنود الأتراك في أفغانستان، بعد الأحداث التي شهدها مطار كابول مؤخرًا.













ووجهت "أكشينار"، التي يطلق عليها المرأة الحديدية، كلمات لأردوغان قائلة: "ماذا يفعل جنودنا البواسل في أفغانستان، اسحبهم على الفور".









واستطردت قائلة: "كل ذلك يمكن تفسيره بإدارة أشخاص عبثيين للدولة بعيدًا عن الجدية أو الكفاءة، أرى عدم جدية كبيرة، وهذا يلحق الضرر الكبير بتركيا".













وعبرت المعارضة التركية في أكثر من مناسبة سابقة عن مخاوفها من إصرار الحكومة على إبقاء قوات في أفغانستان، وفتح الحدود أمام المزيد من اللاجئين.



