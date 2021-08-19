تقرير - هل يرحل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ؟

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الخميس، عن طلب روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بالرحيل عن صفوف الفريق البافاري.





ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فأن البولندي هداف بايرن ميونخ الألماني يسعي لخوض مغامرة جديدة بعيدًا عن العملاق البافاري.





ومن الواضح أن النجم البولندي تشجع لخوض تجربة جديدة قبل انتهاء مسيرته، بعدما رحل ليونيل ميسي عن برشلونة.





وبعد قضاء 7 سنوات مع البايرن، سيكون من الصعب التخلي عن أهم لاعب في الفريق الألماني، لذلك حدد مبلغ لا يقل عن 110 مليون استرليني لمن يرغب في التعاقد معه.





وسيكون النادي الأقرب لضمه، هو نادي ريال مدريد في حالة فشل ضم كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أو نادي برشلونة الذي بحاجة للاعب بحجم ليفاندوفسكي لكي يسد فارغ ميسي الذي تركه هذا الصيف، مع العلم أن عقده سينتهي مع فريقه الحالي بايرن ميونخ صيف عام 2023.





وسجل البولندي 297 هدفًا في 331 مباراة فقط مع بايرن منذ انضمامه كلاعب حر من بوروسيا دورتموند في 2014 ، كما رفع أرقامه بشكل كبير في العامين الماضيين، حيث سجل 103 هدفًا في 87 مباراة فقط منذ بداية عام 2019/20.





كما حصل مع البافاري على 20 لقب قاري ومحلي وهم:





٧ الدوري الألماني

٣ كأس ألمانيا

٥ كأس السوبر الألماني

١ دوري ابطال اوروبا

١ كأس العالم للأندية

١ كأس السوبر الأوروبي





وهذه ليست انجازات اللاعب الوحيدة، حيث ليفاندوفسكي حطم الأرقام القياسية عدة مرات ومنهم:





أسرع لاعب يسجل ميجا هاتريك (خمسة أهداف) في تاريخ البوندسليغا: خلال تسع دقائق (51، 52، 55، 57، 60).





أسرع هاتريك في تاريخ البوندسليغا: خلال خمس دقائق (51، 52، 55) يليه مايكل تونيس خلال ستة دقائق (10، 11، 15).





أول بديل يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في تاريخ البوندسليغا.





أول لاعب بديل يسجل خمسة أهداف في البوندسليغا منذ خماسية مايكل تونيس في نادي كارلسروه عام 1991





حطم رقم دايتر هونيب شقيق رئيس بايرن ميونخ السابق أولي هونيس الذي سجل خمسة أهداف في 22 دقيقة





اللاعب الرابع عشر في تاريخ البوندسليغا الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة





اسرع لاعب يسجل سوبر هاتريك (أربعة أهداف) في تاريخ ابطال أوروبا خلال اربعة عشر دقيقة ( 53، 60، 64، 67)



