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عاجل.. الكشف عن موقف محمد شريف من المشاركة أمام المصري

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف محمد شريف مهاجم المارد الأحمر من المشاركة أمام المصري غدا في الدوري الممتاز.

وكان محمد شريف قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مباراة الاسماعيلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحسب المصدر، فإن اللاعب غير جاهز طبيا للمشاركة بشكل أساسي أمام أبناء بور سعيد غدا وبنسبة كبيرة سيتواجد على دكة البدلاء رغم تحذيرات لجهاز الطبي بعدم ضمه للقائمة.

وأضاف، أن شريف لم يشارك في التدريبات الجماعية كاملة أمس ولم يشارك أيضا اليوم بصورة كاملة بناء على تعليمات الجهاز الطبي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر وجهازه المعاون.

ويلتقي الأهلي مع المصري غدا في التاسعة مساء في المبارة التي ستجمع بينهما على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

محمد شريف المصري الدوري المصري الأهلي

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