خالد الجندي للطلاب الراسبين: الفشل اختبار من الله (فيديو)

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى طلبة الثانوية العامة غير الموفقين في نتائجهم.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "نتيجة الثانوية العامة نجح فيها من نجح وأخفق من أخفق، وأقول للناجحين ربنا يجازيكم خيرًا أنتوا وأهاليكم، ولكن أنا عاوز أوجه كلامي لمن رسب أو أخفق".



وأضاف: "هؤلاء الطلبة أو أسرهم أصيبوا بحالة من الإحباط واليأس، وده مش عجبني، الإخفاق مهما طال أمده هو ابتلاء من عند الله، وإذا كان عندك حسن ظن بالله خذ درسًا مما حدث واستلهمه استلهامًا جيدا، وهتلاقي التوفيق والسداد من عند الله".



وفي ذات السياق قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ستنطلق اعتبارًا من يوم السبت المقبل والموافق 21 أغسطس، ولمدة 5 أيام، حيث سيكون الموقع الإلكتروني جاهزًا لتسجيل طلاب المرحلة الأولى رغباتهم.



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، مضيفًا أن كل الطلاب الذين سيسجلون رغباتهم من خلال معامل الجامعات عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أن الطلاب الذين سيستخدمون حاسباتهم الشخصية لتسجيل رغباتهم فأن الموقع الإليكتروني متاح لهم على مدار 24 ساعة، ويمكن للطالب التسجيل في أي وقت، منوها بأن كل طالب عليه ملء الـ 75 رغبة ولا يترك رغبة فارغة، ومكتب التنسيق سيعتمد آخر تعديل للطالب.

