استطلاع للرآي في تركيا يؤكد أنهيار شعبية أردوغان وحزبه وتفوق المعارضة

تشير أحدث نتائج استطلاع للرأي في تركيا، إلى ارتفاع نسبة تأييد الأحزاب الجديدة، فيما قرر عدد من الناخبين التخلي عن الأحزاب التي صوتوا لها في السابق، في حال انعقاد انتخابات مبكرة.









مؤسسة MAK للخدمات الاستشارية سألت المشاركين في استطلاع رأي عن الأحزاب التي سيصوتون لها في حال عقد انتخابات مبكرة.









وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس أردوغان وحليفه الانتخابي دولت بهجلي يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.



