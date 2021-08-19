خاص| فاركو يحصل على توقيع مصطفى البدري.. وشرط مثير يعيده للأهلي





علمت مصادرنا ب ـ"الفجر الرياضي" أن فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز للمرة الأولى فى تاريخه حصل على توقيع مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.





تعاقد فاركو مع اللاعب يحتوى على شرط يتيح للاعب إلغاء التعاقد فى حال حصل على عرض للعودة مجددا للأهلي حيث وقع اللاعب على نسخة واحدة للعقود الأربعة المفترض توقيعها فى حال تعاقد لاعب مع أى ناد جديد.





ويشارك البدري بصفة أساسية مع الإنتاج الحربى ويساهم بشكل كبير فى إنتصارات الفريق الأخيرة التى أبقت على حظوظه فى البقاء حتى الآن بالدورى الممتاز.



