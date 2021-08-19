Advertisements

وزارة الزراعة تمد أعمال لجان تطعيم العاملين ضد كورونا حتى 26 أغسطس

الخميس 19/أغسطس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
مدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان الوزارة، وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اسبوع جديد حتى 26 اغسطس الجاري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك فى اطار زياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تفقد اعمال اللجنة، كما اطمئن على كافة الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلا عن انتظام العمل، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن موعد أولى مباريات ميسي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

المصري يستهدف ضم ثنائي الزمالك

منذ ساعة

برشلونة يستقر على بيع نجم الفريق

منذ ساعتين

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميلان يقترب من ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

منذ 35 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مؤشر قوي يقرب كيليان مبابي من الأنتقال لريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مبابي يخبر باريس سان جيرمان بالقرار النهائي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

05:31 م

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

02:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان