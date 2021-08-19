وزارة الزراعة تمد أعمال لجان تطعيم العاملين ضد كورونا حتى 26 أغسطس

مدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان الوزارة، وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اسبوع جديد حتى 26 اغسطس الجاري.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك فى اطار زياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.





وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تفقد اعمال اللجنة، كما اطمئن على كافة الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلا عن انتظام العمل، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية.



