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في ذكرى ميلاده.. إبراهيم عمارة مكتشف عبد الحليم حافظ في السينما

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير إبراهيم عمارة، الملقب بـ"واعظ السينما" بفضل الأدوار التي قدمها على الشاشة، وتدور كلها في إطار الشيخ التقي ورجل الدين ذو الصوت الرخيم، الذي يسعى لهداية البشر، مستندًا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والأقوال المأثورة.

يعتبر إبراهيم عمارة،من الرعيل الأول في مجال السينما، فقد حباه الله بعدة مواهب، منها الإخراج والتأليف وأيضا التمثيل، فشارك بالتمثيل في 52 عملًا، أشهرها فيلم: "شيء من لا شيء"، ولعب دور السلطان، وفيلم "النائب العام"، وأدى دور شيخ المسجد، وفيلم "ليلى العامرية"، وجسد شخصية الأمير ابن عوف، وفيلم "حبيب الروح"، وأدى دور الشيخ صديق البطل، وفيلم "قلبي على ولدي"، في دور إمام وواعظ للمساجين، وشيخ القبيلة في فيلم "دماء في الصحراء".

اكتشف إبراهيم عمارة، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في السينما الذي خاطر بإخراج فيلم لوجه جديد لا تعرفه السينما من قبل.





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