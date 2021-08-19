الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل المناقشة في ملف التعاقد مع عماد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطلب شيكابالا من مسئولي القلعة البيضاء، سرعة الانتهاء من المفاوضات مع بيراميدز، للحصول علي خدمات عماد نبيل دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أبلغ إن مجلس إدارة الزمالك، شيكابالا بالحصول علي توقيع عماد نبيل دونجا، للقلعة البيضاء، ولكن الرتوش الأخيرة، وإنهاء التفاصيل مع بيراميدز سيكون في نهاية الموسم الحالي.





ويرغب مجلس إدارة الزمالك في فرض حالة من الهدوء والاستقرار داخل صفوف القلعة البيضاء، حتي يتمكن الفريق في خوض المباريات المتبقية في المسابقة، من أجل حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.





وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره وادي دجلة، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



