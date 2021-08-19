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وول ستريت تتراجع مع مخاوف تقليص التحفيز النقدي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
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تراجعت وول ستريت  اليوم بفعل مخاوف حيال احتمال بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي في كبح برنامجه الضخم للتحفيز النقدي، بينما هوت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية إذ تراجعت أسعار النفط والمعادن لقاع عدة أشهر.

وهبط المؤشر داو جونز 86.02 نقطة ما يعادل 0.25 في المائة إلى 34874.67 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 17.83 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 4382.44 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك 102.75 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14423.16 نقطة، وفقا لـ”رويترز”.

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