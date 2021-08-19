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إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شهد التقديم للالتحاق بمدرسة "ظهر" الفنية التكنولوجية المتقدمة ببورسعيد، اليوم الخميس، إقبال كبير على التقديم من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، للالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي الجديد.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاختبارات المنعقدة بالمدرسة وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين اجتازوا اختبار الكمبيوتر يوم الأربعاء القادم.

وقال محافظ بورسعيد، أن مدرسة ظهر ستقام في إحدى المدارس القائمة في بورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكافة المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص

وأوضح أن ذلك ضمن بروتوكول موقع بين المحافظة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات لدعم وتطوير التعليم الفني بالمحافظة ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظُهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة”.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية.

يُذكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، لتكون أول مدرسة للتكنولوجيا الفنية التطبيقية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، لتطبيق المناهج وَفْقَ نظام الجدارات ولإنشاء وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة المدرسة، وأيضًا لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المدعومة بالتطبيق العملي؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة سوق العمل، ولتوفير مزيد من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى.
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)
إقبال كبير على التقديم في مدرسة "ظهر التكنولوجية" ببورسعيد (صور)

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