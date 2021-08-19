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الجمهورية الجديدة.. تنطلق من أجل التبرع بالبلازما في مصر

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
كتب: علي فوزي
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يظل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملقب بالرئيس الإنسان، في السعي الدائم لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتوفير جميع الاحتياجات وعلي رأسها المشتقات الطبية.

حيث قام الرئيس بافتتاح المشروع القومي لتصنيع المشتقات البلازما في مصر الشهر الماضي، والذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق علي أرض الواقع، بعدما كانت مصر تعاني من نقص مشتقات البلازما.

وتماشيًا مع المبادرشة الرئاسية، قام اتحاد الجمهورية الجديدة، اليوم الخميس، بحملة للتبرع بالبلازما وذلك في العديد من المحافظات بعدما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتبرع بالبلازما.

وتستعرض بوابة "الفجر"، أبرز المعلومات عن البلازما ومكوناتها والأمراض التي تحتاجها في التالي:

ماهي البلازما ومكوناتها وفوائدها؟

البلازما هي أحد مكونات الدم، وتكون عبارة عن سائلة شفافة يميل إلى الاصفرار، تمثل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان وتقوم بنقل الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرمونات وغيرها.

تتكون من أربعة عناصر وهم: "صوديوم، بوتاسيوم، كلوريد، كالسيوم"، ويتم فصل البلازما من الدم من خلال طريقة الفصل الكهربي.

وتقوم بالبلازما بنقل المواد الغذائية اللازمة للخلية من مكان الامتصاص أو التصنيع إلى الأماكن المختلفة من الجسم، ونقل نواتج عملية الاستقلاب.

ماهي الأمراض التي تحتاج البلازما؟

يحتاج البلازما هم 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم.

في وقت سابق كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أشارت إلى أـنه سيتم إنشاء مركزًا لتجميع البلازما لأغراض التصنيع في المستشفيات الجديدة ضمن مباردة حياة كريمة، وتم الانتهاء من تجهيز 10 مراكز، وسيرتفع عددها إلى 20 مركزًا بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزيرة الصحة، أن المشروع القومي للبلازما لا يوجد في أي دولة في الشرق الأوسط أو إفريقيا، ودول قليلة للغاية في العالم هي التي تمكنت منه، لافتة إلى أن أسعار المواد مرتفعة جدا، ويتم استيراد 100% منها سنويًا، ولو توقف الاستيراد لسبب أو آخر كالجائحة التي نمر بها، سيكون هناك معاناة وفقدان للأرواح.

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