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بدءا من الغد.. إغلاق جزئي لشارع أحمد عرابي بالجيزة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل كهربائي (جهد متوسط) لخدمة منطقة المهندسين، الأمر الذي يستدعي قيام الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين.

وتوضح محافظة الجيزة، بأنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع أحمد عرابي في الإتجاهين بالموقع المشار إليه لمده ٣ أيام وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٨/ ٢٠٢١ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٨ /٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداءا من الساعة ٢ صباحاً وحتى الساعة ٦ صباحاً فقط طوال فترة الإصلاح دون تعطيل حركة المرور .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله بالطريق فور انتهاء الأعمال وبالطرق الفنية المناسبة لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

الكلمات المفتاحية

محافظه الجيزة شارع أحمد عرابي المهندسين

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