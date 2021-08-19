إشادات واسعة بالشارة الخاصة بمسلسل صالون زهرة من توقيع مايك ماسي





مع انطلاق مسلسل صالون زهرة، أطلق الفنان مايك ماسي أغنية شارة المسلسل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات، وألحان وتوزيع الفنان مايك ماسي.



ولفتت الأغنية أنظار الجمهور وقالوا إنها مختلفة كل الاختلاف عن شارات المسلسلات الدرامية التي قد تعودنا سماعها.

كلمات الأغنية واقعية، سينمائية بامتياز، ومكللة بلحن السهل الممتنع.



أما عن غناء الشارة، أراد الفنان مايك ماسي كعادته دعم المواهب الجديدة واللافتة. وقد أحب أن يقدم للجمهور العريض الفنانة الشابة يال سولان، التي، وإلى جانبه، قد أدت الأغنية.



كلام الأغنية يجمع بين اللغتين الأجنبية والعربية العامية اللبنانية، بطريقة عفوية مبسطة.



يذكر أن ماسي يحضر بألبومه المقبل، ومن المقرر تقديم أغنيات عدة ينتظرها الجمهور.

