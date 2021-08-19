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اندلاع حريق بعقار في شبرا الخيمة (صور)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نشب حريق، اليوم الخميس، بشقة سكنية غير مكتملة البناء، داخل عقار سكني بشبرا الخيمة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة غير مكتملة بالدور الثامن بعقار بشارع أحمد عبدالظاهر متفرع من شارع الشعراوي الجديد مدينة الزهراء، بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور إدارات الأزمات والمتابعة الميدانية، و3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، ومباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر أو إصابات.
اندلاع حريق بعقار في شبرا الخيمة (صور)
اندلاع حريق بعقار في شبرا الخيمة (صور)
اندلاع حريق بعقار في شبرا الخيمة (صور)
اندلاع حريق بعقار في شبرا الخيمة (صور)

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عقار شبرا الخيمة حريق

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