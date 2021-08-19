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إعلامي يوجه رسالة نارية إلى عمر كمال: "جاهل" (فيديو)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الإعلامي أحمد مجدي، رسالة نارية إلى مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد تصريحات مؤخرًا عن نتيجة الثانوية العامة.

وقال "مجدي" خلال تقديم برنامجه "بدون حظر" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: " السنة دي نتيجة الثانوية العامة الوضع مختلف مع انخفاض نسبة المجاميع، اختفت نسبة 100%، والـ105% وظهرت مجاميع أقل من متوسط السنوات الماضية".

وأضاف: "يطلع واحد زي الجاهل مطرب شعبي ويقول إن مش مهم النتيجة المهم اللي يعرف يجيب فلوس، أي واحد تاجر مخدرات أو مجرم يقدر يجيب فلوس أكثر من اللي حضرتك تقدر تعملها، ولكن العلم والتعليم هما ما يجعلان البني آدم محترم، الفلوس مهمة ولكن ليس بأي وسيلة".


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