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سعر الدولار اليوم الخميس 19/8/2021 أمام الجنيه في شركات الصرافة والبنوك المصرية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:00 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس أمام الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك شركات الصرفة، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم  في 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتستعرض معكم بوابة الفجر" الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة والبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

وصل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

وصل سعر الدولار اليوم بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB في 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم  فى مصرف أبو ظبى الإسلامي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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