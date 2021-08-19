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تشيلسي يسيطر على ترشيحات الأفضل في أوروبا

الخميس 19/أغسطس/2021 - 06:59 م
تشيلسي
تشيلسي
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تواجد الإيطالي جورجينو والفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي والبلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي في القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين على ترشيحات جائزة أفضل لاعب في أوروبا

وشهدت القائمة أيضاً تواجد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، ضمن الترشيحات لجائزة أفضل مدرب، حيث سينافس روبرتو مانشيني، والذي تولى قيادة جورجينو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا وحقق لقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

من جانبه، سيطر فريق برشلونة الإسباني على ترشيحات جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات، بتواجد الثنائي الإسباني جينيفر هيرموسو وأليكسيا بوتيلاس، إلى جانب الهولندية ليكي مارتينز لاعبة برشلونة أيضاً.

فيما يتواجد لويس كورتيز مدرب برشلونة إلى جانب بيتر جيرهاردسون المدير الفني للمنتخب السويدي، وإيما هايز مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي، في ترشيحات أفضل مدرب لفرق السيدات.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في إسطنبول يوم الخميس المقبل.

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