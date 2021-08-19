عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

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الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي على موقف المعارين من العودة إلى صفوف المارد الأحمر، حيث استقر على أحمد حمدي عبدالقادر، المعار لصفوف سموحة، وعمار حمدي، نجم المنتخب الأولمبي والمعار اللاتحاد السكندرى، لصفوف الفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل.

ورغم استقراره على عودة ثنائي المنتخب الأولمبي إلا أن المدير الفني لم يستقر على القرار النهائي بشأن عودة المدافع محمد عبدالمنعم، المعار لصفوف فريق الكرة بنادي سموحة السكندري خلال الفترة المقبلة.

بينما رفض الجنوب أفريقي عودة المدافع أحمد علاء، المعار لطلائع الجيش، لعدم قناعته بالمستوى الفني، وطلب أيضًا من اللجنة الفنية للأهلي تجديد إعارة الجناح زياد طارق والمدافع أحمد العش، المعاران لصفوف الإسماعيلي الذي لا يرغب في بقائهم هو الآخر .

وأكد موسيماني على عدم رغبته في عودة الظهير الأيمن فارس طارق، المعار إلى صفوف فريق مصر المقاصة، وصالح نصر المعار لوادي دجلة،  وثلاثي البنك الأهلي شادي رضوان ومحمد فخري وإسماعيل الليثي، ولاعب خط الوسط عربي بدر، المعار لصفوف الجونة، وذلك لعدم حاجة الفريق له خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود الجزار بالرحيل إلى صفوف الجونة بعد نفعيل بند الشراء عقب انتهاء الإعارة مقابل 5 مليون جنيه، وجاء ذلك بعد رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عودة اللاعب خلال الفترة المقبلة لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية، وحول مصير مصطفى فوزي ومحمد أحمد وميدو حسام فقام مسئولو المارد الأحمر بإعارة الثلاثي إلى صفوف فريق زيزكوف التشيكي،  لمدة موسمين.

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